İHA

Malatya'da peş peşe gerçekleştikleri operasyonlarla zehir tacirlerine nefes aldırmayan polis ekipleri, doğu illerinden batı illerine sevkiyatı yapılan her türlü gümrük kaçağı malzeme ve uyuşturucu maddelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Elazığ- Malatya Karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında yolcu otobüsleri ve araçlar denetlendi.

İHA'nın haberine göre; bir yolcu otobüsünde seyahat eden, M.G.Ç. isimli şahsa ait çanta ve poşet içerisine gizlenmiş 5 paket halinde 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Şüpheli şahıs, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.