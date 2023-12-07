Malatya'da cansız beden bulundu

Malatya'da, bir binanın merdiven boşluğunda kıyafeti ıslak olan cansız beden bulundu. Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan ve depremler sonrası orta hasarlı olarak raporlanan 6 katlı bir binanın 2'nci katında ikamet eden M.A., merdiven boşluğunda yüz üstü yatan bir şahsı görünce durumu yakınlarına bildirdi.

M.A.'nın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, elbiseleri ıslak olan ve üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.