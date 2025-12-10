Malatya'da feci kaza: 3 ölü
Malatya'da bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. 3 kişi öldüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Malatya'da bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. 3 kişi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza; sabah saatlerinde Malatya-Akçadağ kara yolunda meydana geldi.
OTOMOBİL, TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Mustafa Nuri Taşkanat'ın (39) kullandığı hafif ticari araç, aynı yöne giden Hakan Ö.'nün kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Taşkanat ile yanındaki Saadet Taşkanat'ın (66) yaşamını yitirdiğini, Rukiye Sarımermer'in (78) yaralandığını belirledi. Sarımermer, ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Acil servisinde tedaviye alınan Sarımermer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
TIR şoförü Hakan Ö., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.