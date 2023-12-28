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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da korkutan deprem! 28 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Malatya'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler 28 Aralık canlı liste

        Geçtiğimiz akşam Çankırı'da meydana gelen 4.7 ve gece saatlerinde Bingöl'de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya saat 12.34'te meydana gelen depremin ardından gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. Peki, son deprem nerede ve ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 28 Aralık canlı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:51
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ARALIK... Son depremler 28 Aralık Perşembe günü listesi Malatya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sornasında yakından bekleniyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde ve Bingöl'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geld. İşte son depremler 28 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...

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        DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD verilerine göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.04'te yaşanan deprem yerin 7 KM altında gerçekleşti.

        Öte yandan gece saat 04.02'de Bingöl Yedisu'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında yaşandı.

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        MALATYA'DA DEPREM

        AFAD verilerine göre saat 12.34'te merkez üssü malatya Yeşilyurt olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem emydana geldi. 10 saniye süren deprem 17 kilometre altında meydana geldi.

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        NACİ GÖRÜR'DEN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

        Geçtiğimiz gün de Malatya 4.3 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı. Dünkü deprem sornası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli açıklamlarda bulunmuştu.

        İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması:

        Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da, 4.4 deprem oldu. Deprem tam, Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın, Maraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Boğaziçi, depremi Küçüklü-Doğanşehir ve 4.3 olarak revize etti. Pek değişen bir şey yok. Deprem Malatya, Doğanşehir ve Sürgü faylarının kesişim bölgesinde.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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