İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-7 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyonlar düzenledi.

Ekiplerce, 7 ev ve 2 araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 7 bin 916 sentetik ecza, 48,91 gram sentetik uyuşturucu, 3 parça halinde 6,33 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.