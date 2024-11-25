Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü (3)

        50KOYUNU DA ÖLMÜŞMalatya'nın Hekimhan ilçesinde mahsur kaldığı arazide ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarılan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çoban Ramazan Değirmenci'nin otlattığı sürüdeki 50 koyunun da öldüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 19:07 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        50KOYUNU DA ÖLMÜŞ

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde mahsur kaldığı arazide ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarılan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çoban Ramazan Değirmenci'nin otlattığı sürüdeki 50 koyunun da öldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Malatya'da kardan kapanan 342 mahalle yolundan 184'ü açıldı
        Malatya'da kardan kapanan 342 mahalle yolundan 184'ü açıldı
        Malatya'da kardan kapanan 184 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
        Malatya'da kardan kapanan 184 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
        Malatya-Kayseri kara yolunda mahsur kalan araçlar kaldırıldı
        Malatya-Kayseri kara yolunda mahsur kalan araçlar kaldırıldı
        Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü (2)
        Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü (2)
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Malatya'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Malatya'da konuştu: