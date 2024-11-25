Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü (3)
50KOYUNU DA ÖLMÜŞMalatya'nın Hekimhan ilçesinde mahsur kaldığı arazide ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarılan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çoban Ramazan Değirmenci'nin otlattığı sürüdeki 50 koyunun da öldüğü öğrenildi.
50KOYUNU DA ÖLMÜŞ
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde mahsur kaldığı arazide ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarılan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çoban Ramazan Değirmenci'nin otlattığı sürüdeki 50 koyunun da öldüğü öğrenildi.
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