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        Malatya'da silahlı kavga; 3 yaralı

        MALATYA'da çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:45
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        Malatya'da silahlı kavga; 3 yaralı
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        MALATYA'da çıkan silahlı kavgada 2’si kardeş, 3 kişi yaralandı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehane işleten Enes Ş. ile Basri Y. ve Bayram Y. isimli kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar, birbirine tabanca ile ateş açtı. Enes Ş. ile Basri ve Bayram Y. kardeşler yaralandı. Yaralılar, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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