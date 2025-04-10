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        Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 93 milyon dolar gelir elde edildi

        OKAN COŞKUN - Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısından, yılın ilk çeyreğinde 93 milyon dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:19
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        Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 93 milyon dolar gelir elde edildi
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        OKAN COŞKUN - Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısından, yılın ilk çeyreğinde 93 milyon dolar gelir elde edildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, kayısı ihracatı kent ekonomisine katkı yapmayı sürdürüyor.

        Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da talep görmeye devam ediyor.

        Döviz getirisiyle Malatya'yı sevindiren kayısıdan, yılın ilk çeyreğinde 20 bin ton dış satım gerçekleşirken, 93 milyon dolar gelir elde edildi.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısının Malatya'da ihracat rakamlarını en üst seviyeye çıkaran başlıca ürün olduğunu söyledi.

        İhracatın bazı dönemlerde çeşitli sebeplerle sekteye uğradığını ancak yıl ortalamasında hedeflenen rakamların yakalanmasının başarıldığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

        "Genel olarak baktığımızda, mart ayında 6 bin 500 ton ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın mart ayına göre paralellik söz konusu. Dünyada çok ciddi problemler var. Orta Doğu'daki gerginlik, Rusya ve Ukrayna'daki sıcak savaş gündemdeki yerini koruyor. Bir taraftan da Amerika'da bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimin ekonomik anlamda vergilerle ilgili aldığı karar, dünyayı yeni bir durgunluğa sürüklüyor. Buna rağmen, mart ayında kayısıda 6 bin 500 tonun üzerinde ihracat ve 30 milyon doların üzerinde gelir elde ettik. Depremin yarattığı olumsuz etkiler yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve şehirde fiziki iyileşme dikkat çekiyor. Yoğun ve hummalı bir çalışma var. İşletmelerimiz, insan iş gücünü yoğun şekilde karşılayarak ihracata devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde 20 bin ton ihracat gerçekleşti ve 93 milyon dolar gelir elde ettik. Bu, şehrin ekonomisi açısından çok önemli. Yeni mahsule de hazırlanıyoruz. Elde edilen gelirle, yeni mahsul hasadına yönelik hazırlık yapıyoruz. Bahçelerimizde, hastalıklarla mücadele açısından da yoğun bir çalışma var."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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