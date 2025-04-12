Malatya'da zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışması yapılıyor

Malatya'da dün gece etkili olan zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılmaya başlandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, zirai don nedeniyle ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı.

Yavuz, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde zarara neden olduğunu belirterek "Zarar tespit çalışmaları sahada yapılmaya başlandı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek kentteki durumu arz ettiklerini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Tüm kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları verdiğini, gece boyunca sadece Malatya değil, diğer şehirleri de takip ettiğini ifade ettiler.

Dün akşam meydana gelen hadise olağanüstü bir durum. Sadece ilimizi değil, bölgemizi de çok etkilediğini, arkadaşlarımız, bölge müdürlerimizde ifade ettiler. Bir kez daha Malatyalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ziraat odalarımız, üniversitemiz, araştırma enstitümüz, diğer kurum ve kuruluşlarımız ile her konu detaylı şekilde uzun uzun ele alındı. Tespitler yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığımıza şehrimizle ilgili bilgiler ulaştırılacaktır."