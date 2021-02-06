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Malatya Tohma Köprüsü açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu. Erdoğan koronavirüs sebebiyle yaşanan sıkıntılı dönemde her alanda yatırımlara hız kesmeden devam edildiğini belirtti

Malatya Tohma Köprüsü açılıyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Malatya ovasının iki yakasını birbirine bağlayan bu köprü bölge ulaşımının can damarlarından birisidir.

-Bu köprünün bölgenin turizm ve ticaretine önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum.

-Bu sıkıntılı süreçte bile tarım üretimimiz sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

MEGA PROJELERİN YARISINDAN FAZLASI TÜRKİYE'DE

-Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiyenin çehresini değiştirdik. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir.

-Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik.

-Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir.

-Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz.

-Aziz milletim; Birileri ne diyor? En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek 'tüm projeleri durduracağız' diyorlar. Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm projelerin durdurulması istenmişti.

-Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük. Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı.

517.5 METRE UZUNLUĞUNDA

Konuşmanın ardından köprü hizmete açıldı. Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü itme sürme çelik yapımı ile inşa edildi. Temeli 2018'de atılan köprü 517,5 metre uzunluğunda, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde.

12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanılarak inşa edilen köprünün kenarları da deprem izolasyonlu olarak yapıldı.

Köprünün yapımında kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişler 3 metre yüksekliğinde, 16 metre genişliğinde imal edildi ve dünya çapında birçok uygulaması bulunan "itme sürme yöntemi" ile köprü ekseni boyunca itilerek yerleştirildi.

Eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz I kirişli köprü tipinde projelendirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak sürücüler yakıttan, emisyondan ve zamandan da tasarruf sağlamış olacak.

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