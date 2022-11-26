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Malatya TOKİ kura çekilişi bugün yapılıyor! 2 bin 791 konut kura çekimi canlı izleme ekranı

Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları 26 Kasım 2022 Cumartesi günü açıklanmaya başlıyor. 2 bin 791 konutun sahiplerini bulacağı Malatya TOKİ kura çekilişi 26 ile 28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 26 Kasım'da Merkez, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Yazıhan, Balaban, Kuluncak, Pütürge, Kale ilçelerinin Malatya TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlanacak. İşte, 2+1 ve 3+1 konutların isim listesi ile Malatya TOKİ kura çekilişi canlı izleme ekranı...

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  • MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

    Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi, Sosyal Konut Projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 26 Kasım günü başlayıp 28 Kasım günü sona erecek Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları ile 2+1 ve 3+1 emekli, engelli ve genç kategorilerinde kazanan vatandaşlar belirlenecek. İşte, Malatya TOKİ kura sonuçları canlı yayın izleme ekranı ve asil-yedek kazananlar listesi...
  • MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    26-28 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TOKİ Malatya kura çekimi sonrasında 2 bin 791 konutun hak sahibinin belirlenecek.
  • MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak kuralar, Merkez Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.
  • MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

    ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Elazığ sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
  • MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

    İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

    26 Kasım: Merkez, Darende

    27 Kasım: Doğanşehir, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan

    28 Kasım: Yazıhan, Balaban, Kuluncak, Pütürge, Kale
  • MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ MALATYA KONUTLARI NEREDE?

    2022 TOKİ Malatya kura çekilişi 26 Kasım günü saat 10.00'da başlıyor. İşte 2022 TOKİ Malatya konutlarının yapılacağı ilçeler ve sayıları:

    MALATYA MERKEZ: 1180 KONUT

    MALATYA DARENDE: 241

    MALATYA DOĞANŞEHİR: 350

    MALATYA AKÇADAĞ: 250

    MALATYA ARAPGİR: 100

    MALATYA HEKİMHAN: 100

    MALATYA YAZIHAN: 150

    MALATYA BALABAN: 120

    MALATYA KULUNCAK: 100

    MALATYA PÜTÜRGE: 100

    MALATYA KALE: 100

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