Antalya, 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı plajlarının yanı sıra el değmemiş bakir koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

DHA'nın haberine göre kentte yaz tatilinin en çok ilgi gören doğal değerlerinden biri de Kumluca ilçesindeki Suluada.

MALDİVLER'E BENZETİLİYOR

Suluada, Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden bu yaz sezonunun en çok tekne turu yapılan alanı oldu.

Bembeyaz kumlu ve turkuaz renkli suyuyla iki plaja sahip adaya, günde 50'nin üzerinde tekne turu düzenleniyor. Kumu ve suyunun rengiyle Maldivler'e benzetilen adanın günlük ziyaretçi sayısı 1500'ü aşıyor.

TEKNE TURLARININ GÖZDESİ

Adrasan'da kooperatife bağlı yaklaşık 60 teknenin en az 45'inin günlük deniz turlarını Suluada'ya yaptığını belirten tekne sahibi Kudret Acar, Adrasan'dan 45 dakika süren turun saat 10.30'da başlayıp 18.00 gibi tamamlandığını söyledi.

Suluada turu sırasında ziyaretçilerin Gelidonya Feneri gibi bölgenin tarihi değeri olan Adrasan Deniz Feneri'ni de görme imkanı bulduklarını anlatan Kudret Acar, turlarda Suluada'nın etrafının tamamen dolaşıldığını ve birçok noktada teknelerin demir atarak yüzme imkanı verildiğini kaydetti.

ADADA TATLI SU KAYNAĞI VAR

Suluada'nın Gelidonya Feneri Burnu'na yaklaşık 7 kilometre, 4.3 deniz mili uzaklıkta olduğunu belirten Acar, uzun ve dar olan adanın boyunun yaklaşık 1200 metre olduğunu kaydetti.

Adanın şekil itibariyle yunusa benzetildiğini de söyleyen Acar, adını ise adada çıkan tatlı su kaynağından aldığını dile getirdi.

Adanın doğu tarafında bir noktadan tatlı su çıktığını belirten Acar, "İçme suyu gayet lezzetli. Yapılan araştırmalarda da insan sağlığına hiçbir zararı olmadığı belirlenmiş. Adanın dağdan koptuğu ve deniz altından bir damar aracılığıyla dağlarda biriken kar sularının adaya ulaştığı belirlenmiş" dedi.

TURKUAZ RENKLİ İKİ KUMSAL

Adada 50 metre ve 120 metrelik iki plaj olduğunu anlatan Kudret Acar, “İki plajın da kumsalı beyaz ve suyu da turkuaz renklerde. Halk arasında 'Maldivler' deniyor. Ama ben Maldivler denilmesi taraftarı değilim. Kumluca'nın Suluada'sı denilmesi daha doğru. Plajların ikisi de tertemiz ve muhteşem su rengi nedeniyle çok büyük ilgi görüyor" diye konuştu.

SUALTINDA AŞK MAĞARASI

Adadaki beyaz kumun tamamen doğal olduğuna da işaret eden Acar, adanın etrafında çok sayıda sualtı mağarası olduğunu, bu mağaralara 'Aşk Mağarası' adı verildiğini söyledi. Adada 5 siyah keçinin yaşadığını da kaydeden Acar, ada ve etrafının çok temiz olması dolayısıyla biyoçeşitliliğinin de zengin olduğuna işaret etti. Acar "Adada ayrıca martı popülasyonu da bulunuyor" dedi.

SULUADA GÜNLÜK TUR PROGRAMI

Adanın kuzey ucundaki küçük plajla başlayan tekne turu, yaklaşık bir saatlik yüzme molasının ardından batı tarafındaki büyük plajla devam ediyor. Burada da yaklaşık bir saatlik yüzme molasının ardından ziyaretçiler tekneyle adanın güneye doğru olan kısmına ilerliyor. Burada adanın diğer tarafındaki 'Aşk Mağaraları' olarak adlandırılan mağaraların olduğu bölgede isteyenler denize atlayıp yüzerek, kayalıklar altından adanın diğer tarafına geçebiliyor.

Görsel güzelliğiyle de hayran bırakan bölgede tekne adanın güneyinden dolaşıp, yüzerek gelenleri karşılıyor. Aşk Mağaraları'nda vakit geçirdikten sonra, adanın doğu tarafında orta kısımlarında yüzülebilecek bir koya yanaşılıyor ve yemek molası veriliyor. Yemeğin ardından adanın adını aldığı kuzeydoğu kısmındaki tatlı su kaynağının çıktığı ve havuzu andıran kısımda bir mola daha veriliyor. Ziyaretçiler kayalıklardan birkaç metreye kadar yaklaştırılan tatlı sudan içebiliyor. Ada etrafında gün boyu süren tur sonrasında Adrasan'a yakın Liman Koyu'ndaki yüzme molası veriliyor, ardından Adrasan sahiline geri dönülüyor.