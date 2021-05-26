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Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun nasıl öldü, tarihte yeri nedir?

Kuruluş Osman dizisinde yeni bölümde Osman Bey, ikinci evliliğini Malhun Hatun ile yapıyor. Osman Gazi'nin ilk eşi ise Bala Hatundur. Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun nasıl öldü, tarihte yeri nedir?

Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun nasıl öldü, tarihte yeri nedir?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin iki eşi vardır. Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun. Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırıyor. Diziseverler Malhun Hatun hakkında detaylı bilgileri merak ediyor.

MALHUN HATUN KİMDİR? TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

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