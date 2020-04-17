AA

Yaklaşık 120 bin mali müşavirin yanı sıra çalışanlarıyla birlikte toplam 500 bin kişinin bu süreçte risk altında olduğunu belirten Kartaloğlu, 7 meslek mensubunun salgında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Kartaloğlu, Kovid-19 nedeniyle ülkede gerçekleşen vefat sayısı ile meslek mensuplarının vefatı kıyaslandığında, sektörlerindeki oranın yüksek olduğuna dikkati çekerek, mali müşavirler olarak çok büyük risk altında çalıştıklarını dile getirdi.

Bu ay içinde verilmesi gereken çok sayıda beyanname olduğunu hatırlatan Kartaloğlu, şöyle konuştu:

"24 Nisan'da şubat ayına ait KDV beyannameleri, 26 Nisan'da mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerin mart ayı muhtasar ve KDV beyannameleri, nisan sonunda da 2019 yılı gelir vergisi beyannameleri ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannameleri verilecek. Yine bu ayın sonunda mücbir sebep kapsamına girmeyen mükelleflerin Ba-Bs formları verilmek zorunda. Bu yoğun süreç nedeniyle meslek mensupları evde kalamıyorlar, toplu taşıma kullanmak zorundalar, mükelleflerle, defterle, belgeyle ve evrakla temasta bulunuyorlar. Öncelikle bu dönemde sağlıklı kalabilmek ve virüsten etkilenmemek için bunların ertelenmesi gerekiyor."

Meslek mensuplarının her gün elden ele dolaşan çok sayıda fatura ve fişle işlem yaptığına işaret eden Kartaloğlu, "İnsanlar şu anda posta kutusundaki elektrik ve su faturasını dahi almaya tereddüt ediyor ancak mali müşavirler her gün binlerce evrakla temas halinde işlem yapmak zorunda kalıyor. Büyük risk altındalar." dedi.

Kartaloğlu, ekonomik açıdan da yüz binlerce işletmenin faaliyetine ara verildiğini, esnaf, sanayici ve tüccarın kötü durumda olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu beyannameler verilse bile tahsilat çok düşük kalacak, bu konuda ciddi sorun yaşanacak. Bu nedenle devletimizin gücünü kullanarak bu vergileri sürecin sonuna, sağlıklı günlere kadar ertelemesi hem işveren kesimine bir can suyu olacak hem de bu süreçte mali müşavirler ile tüm vatandaşların sağlıklı kalmasını sağlayacak. Bu aydan başlayarak sağlıklı günlere kadar verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimler ertelenmeli."

"GEÇİCİ VERGİ ERTELENMELİ"



Ocak-mart dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin de 17 Mayıs'ta verilmesi gerektiğini vurgulayan Kartaloğlu, bu hususta da henüz ertelemeye gidilmediğini söyledi.

Kartaloğlu, mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin mart ayı KDV'lerinin ertelenmesi nedeniyle geçici verginin de ötelenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçici vergi de tüm firmalar için ertelenmeli. Gelir vergisi mükellefleri, 16 sektör, iş yeri kapananlar ve 65 yaşın üzerinde olanların mücbir sebep kapsamında sayılarak KDV ve muhtasar beyannameleri ertelenmişti. Bunun yerine hiçbir ayrım yapmadan tüm mükelleflerin tüm beyannamelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi en doğrusu olacaktır."