Malinovskyi transferinde Beşiktaş'ı sevindiren haber!
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ruslan Malinovskyi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Beşiktaş, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürüyor.
10 numara arayışında olan siyah beyazlıların hedefindeki isim olan Malinovskyi'de flaş bir gelişme yaşandı.
TORINO ANLAŞMA SAĞLAMADI
RMC Sport'un haberine göre, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Malinovsky'nin yoğun şekilde görüşmelerini sürdürdüğü Torino oyuncunun kulübü Marsilya ile anlaşma sağlayamadı.
İki taraf arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi ve masada sadece Beşiktaş'ın teklifi kaldı.
Oyuncunun ilk önceliği İtalya'ya gitmek olsa da teklif olmaması durumudna siyah-beyazlıların teklifini değerlendirmeye alacak.
30 yaşındaki Ukraynalı yıldız geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 20 maça çıkarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.