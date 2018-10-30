Mallorca - Valladolid maçı rakamları

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Mallorca, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Valladolid takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. Mallorca son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Valladolid, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 540 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mallorca kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.70, Valladolid sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Mallorca son hafta oynanan Numancia maçında 3-1 yenildi.

Valladolid ise Getafe karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Mallorca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Mallorca, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Valladolid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Valladolid, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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