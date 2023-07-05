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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşen müteahhit Fevzi Polat, silahıyla etrafa defalarca ateş etti. Olayla ilgili açıklama yapan Kılıç, "Herhangi bir gerginlik, tartışma söz konusu değil. Daha önce ilçemizde yöneticilik yapan bir arkadaşım. Oradan tanıyorum. Aşağı yukarı 3-4 senedir hiç görmedim. Kendisinden öğrendiğim kadarıyla bir 1 buçuk 2 yıldır tedavi görüyormuş, sağlık sorunları varmış. Sanıyorum aldığı ilaçların etkisiyle psikolojik sorunlarının olduğu bir süreç yaşıyor" dedi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı
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DHA

Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat, Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi.

Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaşanan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıç, "Adı geçen arkadaş iki gün önce beni telefonla aramıştı. Randevu talep etti. Bugün saat 14.00'e kendisine randevu verdim. O saatlerde geldi. Makamıma aldım, biraz sohbet ettik. Uzun süredir görüşemediğimizi ifade etti. 'Hastalandığını, kanser tedavisi gördüğünü bayramdan sonra yine doktora gideceğini, biyopsi alınacağını ve üzgün olduğunu' söyledi. Ben de kendisine kanserle mücadelede moralin çok önemli olduğunu, moralini yüksek tutması gerektiğini söyledim geçmiş olsun dileklerimi ifade ettim. Limonata ikram ettim. Daha sonra 'başkanım ben fazla iş yapamıyorum. Bir proje olursa bana yardımcı olun' dedi. Bende ekonomik kriz nedeniyle herhangi bir inşaatımızın olmadığını, ancak bildiği projeler varsa, yardımcı olabileceğimi, yapabileceği işler varsa bana yazmasını söyledim. 'Arkadaşlarımla paylaşayım, eğer yardımcı olabilirsek, memnuniyetle yardımcı olmak isterim' dedim. Kapıdan yolcu ettim. Ardından başka görüşmeye girdim. O görüşme yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Diğer misafirimi de yolcu etmek üzere dışarı çıktığımda kendisinin özel kalem müdürümün odasında oturduğunu gördüm. 'bir dakika bir şey görüşmek istiyorum' dedi. Buyurun dedim. Oturmak istedi. Bende oturmayalım' dedim. Çünkü bekleyenler vardı, randevularım sarkmıştı söyleyin dedim. O arada elini beline attı. Tabancayı çıkardı bana doğrulttu. Ben de sağ elimle, eline vurdum. Sekti tabanca. Oradan Namludan mermi fırladı. Arkadan ben kapıyı kapatıp özel kalem müdürünün odasına doğru yürüdüğümde 1- 2 el daha ateş ettiğini duydum. Tam hatırlamıyorum ama daha sonra güvenlik amirim Gökhan bey olaya müdahale etti. Kendisini etkisiz hale getirdiler" dedi.

"HERHANGİ BİR GERGİNLİK TARTIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ali Kılıç, "Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Boşa isabet eden kurşunlar oldu. Hangi amaçla geldiğini bilmiyorum, çünkü dışarı çıkıp beklemesi 20 dakika sonra tekrar benimle görüşme talebinde bulunmasını çözemiyorum. Ama herhangi bir gerginlik, tartışma söz konusu değil. Geçmişten de kaynaklanan bir husus söz konusu değil. Maltepe Belediyesi'ne yazılmış bir faturası, yaptığı iş yok. Para pul söz konusu değil. Daha önce ilçemizde yöneticilik yapan bir arkadaşım. Oradan tanıyorum. Aşağı yukarı 3-4 senedir hiç görmedim, karşılaşmadım. Zaten kendisinden öğrendiğim kadarıyla bir 1 buçuk 2 yıldır tedavi görüyormuş Sağlık sorunları varmış. Bayağı da zayıflamıştı. Sanıyorum aldığı ilaçların etkisiyle psikolojik sorunlarının olduğu bir süreç yaşıyor. Ama şükürler olsun kazasız, belasız atlattık" diye konuştu.

"İLK GELDİĞİNDE DE ÜZERİNDE SİLAH VARMIŞ"

Başkan Kılıç, "Kuşkusuz zafiyet söz konusu. Arkadaşlarımız kamera kayıtlarına bakıyor. Aşağıdan nasıl geldiğini bilmiyorum. Sonuçta dışarı çıkıp gelmiyor. Burada bekliyormuş. Yani anladığım kadarıyla ilk geldiğinde de üzerinde silah varmış" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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