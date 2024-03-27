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        Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi

        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da ifade verdi. Kılıç, "şüpheli" olarak ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:38
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        Maltepe Belediye Başkanı Kılıç ifade verdi
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        CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, "şüpheli" olarak ifadesi alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda, ifadeye çağrılan Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılık katına çıkan Kılıç, "şüpheli" olarak ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, CHP İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

        Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli", hukuk bürosunun sahibi Gökhan Taşkapan'ın ise "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım da şüpheli olarak ifade vermişti.

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