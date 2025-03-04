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        Maltepe Belediyesi işçilerinden maaş protestosu

        İstanbul'da Maltepe Belediyesi işçileri, maaşlarının geç ödendiği ve ücret farklarını alamadıkları gerekçesiyle işbaşı yapmayarak durumu protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:30
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        Maltepe Belediyesi işçilerinden protesto
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        İstanbul'da Maltepe Belediyesi işçileri, maaşlarının geç ödendiği ve ücret farklarını alamadıkları gerekçesiyle işbaşı yapmayarak durumu protesto etti. Belediye önünde toplanan işçiler, "Alacaklıyız, haklıyız" yazılı pankart açarak, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" şeklinde slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel-İş Anadolu Yakası Örgütlenme Sekreteri Ahmet Özhan Uygun, bir yıldan fazla süredir maaşlarını zamanında alamadıklarını, ikramiyelerinin ve geriye dönük zam farklarının yatırılmadığını söyledi.

        Ekim 2024'ten bu yana ücretlerinin zamanında ödenmesi için belediye yönetimiyle görüşme halinde olduklarını belirten Uygun, belediye yönetimince ücretlerin ödenmesine yönelik taahhüt edilen tarih ve zamana uyulmadığını, ödemelerin daha da geciktirildiğini ifade etti.

        Uygun, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen işçilerin çıkış yolu bulamayıp tefecilere gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bizler içinde çalıştığımız belediyenin durumunu anlıyor, bütçelerin planlanması için sürekli zaman tanıyoruz ama görüyoruz ki belediyenin önceliği haline gelemiyoruz. Belediye işçilerinin, sürekli ötelenen, geciken maaş ve sosyal ücretler karşısında artık sabrı ve tahammülü kalmadı. Sözleşmemizin gereğini yapın, ücretlerimizi derhal ödeyin. Sefalet çekmek için değil geçinebilmek ve iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Maltepe halkına gece gündüz emek veren Maltepe Belediyesi işçileri olarak, belediye yönetiminin ödemeler konusunda önceliği işçiler olana dek bu eylemlere aralıklı olarak devam edeceğimizi ilan ediyoruz."

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