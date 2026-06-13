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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe D-100'de yağışın etkisiyle kayan otomobil bariyere çarptı; kaza kamerada | Son dakika haberleri

        Maltepe D-100'de yağışın etkisiyle kayan otomobil bariyere çarptı; kaza kamerada

        Maltepe D-100 Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Sürücünün son anda yaptığı manevrayla olası facia önlenirken, kaza anı araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 23:47 Güncelleme:
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        Yürekler ağza geldi!

        İstanbul'un Maltepe ilçesinde, D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarptı.

        Otomobil sürücüsü olası faciayı manevrası ile önlerken, kaza araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 06.45 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkisinde meydana geldi. Tuzla istikametine seyir halinde olan bir otomobil, yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Otomobil sürücüsü, kontrolden çıkan aracı manevrası ile yolda tutmayı başarırken, kazayı küçük çapta hasarla atlattı. Kaza anı bir başka aracın kamerasına yansıdı.

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