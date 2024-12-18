Maltepe'de öğrencilere kaynak kitap

Maltepe Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği
İstanbul'un Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteğinde bulundu
İstanbul'un Maltepe Belediyesi, öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.
İHA'nın haberine göre, Maltepe Belediyesi'nce Süreyya Paşa Vakfı üzerindeki taşınmazların tahliyesinden sonra buradaki yerleri belediyenin işletmesiyle elde edilen gelirle bin üniversite öğrencisine burs verilmesinin yanında Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere konu anlatımı ve soru bankası setlerinin bulunduğu kaynak kitapların dağıtımı yapıldı.
Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle verilen materyal destekten öğrenciler ile velileri memnuniyetlerini ifade ettiler.