Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maltepe'de öğrencilere kaynak kitap | Son dakika haberleri

        Maltepe Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği

        İstanbul'un Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteğinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maltepe'de öğrencilere kaynak kitap
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Maltepe Belediyesi, öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.

        İHA'nın haberine göre, Maltepe Belediyesi'nce Süreyya Paşa Vakfı üzerindeki taşınmazların tahliyesinden sonra buradaki yerleri belediyenin işletmesiyle elde edilen gelirle bin üniversite öğrencisine burs verilmesinin yanında Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere konu anlatımı ve soru bankası setlerinin bulunduğu kaynak kitapların dağıtımı yapıldı.

        Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle verilen materyal destekten öğrenciler ile velileri memnuniyetlerini ifade ettiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #Maltepe Belediyesi
        #kitap desteği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?