Murat Köse, 2019 yılında Mamak Belediye Başkanı olarak atandı. Ak Parti'li olan Köse, bu zamana kadar farklı birçok görev yürüttü. Günümüzde belediye başkanlığına devam eden Murat Köse'nin hayatı araştırılıyor. İşte, Murat Köse ve hayatına dair bilgiler...