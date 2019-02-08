- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Antalya'nın Manavgat ilçesi, Ilıca Mahallesi'nde, Özbekistan uyruklu kadınların çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirilip, onlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, M.G. ve Ahmet V. ile Özbekistanlı kadınlar Gülnora E. ve F.A.'nın, yabancı kadınları turizm sektörü ve bakıcılık gibi çeşitli işlerde çalıştırma vaadiyle Türkiye'ye getirdiği, borçlandırıp senet imzalattığı, pasaportlarına el koyup zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.
BERBER DÜKKANINDA PEMBE IŞIKLI ODA
DHA'da yer alan habere göre Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından Ahmet V.'ye ait Aşağıhisar Mahallesi Irmak kenarında bulunan berber dükkanına jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskında girişi oldukça salaş olan ve sadece 2 koltuk bulunan berber dükkanının arka tarafında banyo ve tuvaleti bulunan, pembe ışıklı özel bir oda olduğu belirlendi. Baskın sırasında Özbekistanlı M.T. ile adı açıklanmayan bir kişi fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.
"SİZ KİMSİNİZ, ORADA NE ARIYORSUNUZ"
Gözaltına alınan berber Ahmet V., jandarma ekiplerinin, "Burada fuhuş mu yapılıyor?" sorusuna, "Tövbe haşa, fuhuş haram komutanım" karşılığını verdi. Ahmet V., özel odada fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye de, "Siz kimsiniz? Benim dükkanımda ne arıyorsunuz, ne zaman oraya girdiniz" diye tepki gösterdi.
MÜŞTERİYE ŞİFRELİ SORU
Berber Ahmet V.'nin dükkana tıraş olmaya gelen müşterilere şifreli sözcüklerle fuhuş yapmak isteyip istemediğini sorduğu, olumlu yanıt aldığı kişilere, saç ve sakal tıraşı yaptırdıktan sonra arka tarafta hazırladığı odada Özbekistan'dan gelen kadınlarla para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlendi.
MAĞDUR 3 KADIN KURTARILDI
Jandarma ekipleri berber dükkanıyla eş zamanlı olarak Manavgat merkez ve Ilıca Mahallesi'nde çeşitli adreslere yaptığı baskında M.G. ile Özbekistanlı Gülnora E. ve F.A.'yı da şüpheli olarak yakaladı. Operasyonda fuhşa zorlandığı belirtilen Özbekistanlı S.T ve S.S. de kurtarıldı. Jandarmada ifadeleri alınan mağdur kadınlar M.T., S.T. ve S.S. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
FUHUŞTAN TUTUKLANDI
Jandarmada işlemleri tamamlanan M.G. ve Ahmet V. ile Özbekistanlı Gülnora E. ve F.A., 'insan ticareti' suçundan savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet V. ve Gülnora E. tutuklanırken, M.G. ve F.A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.