Manchested United: 3 - Burnley: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United sahasında Burnley'i konuk etti. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar son dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Burnley kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
M. United'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Josh Cullen (k.k), 57'de Bryan Mbeumo ve 90+7'de Bruno Fernandes (p) kaydetti. Konuk takımın golleri ise 55'te Lyle Foster ve 66. dakikada Jaidon Anthony'den geldi.
Kırmızı Şeytanlar'da milli kaleci Altay Bayındır mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Man. United ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Burnley ise 3 puanda kaldı.
Ligin 4. haftasında Manchester United deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.