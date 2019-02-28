Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Liverpool'u takibini sürdüren Manchester City, Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı West Ham United'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde Manchester City penaltı kazandı. Topun başına geçen Arjantinli Sergio Agüero hata yapmadı ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki ekip de girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Manchester City 3 puana uzanan taraf oldu. Guardiola ve öğrencileri bu sonucun ardından puanını 68'e yükseltti ve Liverpool ile arasındaki 1 puanlık farkı korudu. West Ham United ise 36 puanda kaldı.