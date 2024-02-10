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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 2 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 2 - Everton: 0 | MAÇ SONUCU

        Premier Lig'in 24. hafta maçında Manchester City, sahasında ağırladığı Everton'ı Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:21
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        Haaland coştu, City kazandı!
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        Premier Lig'in 24. hafta maçında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City 2-0 kazandı.

        Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 71 ve 85. dakikada Erling Haaland kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 52 yaparak zirve yolunda hata yapmadı. Everton ise 19 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

        Ligin bir sonraki maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırlayacak. Everton ise sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.

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