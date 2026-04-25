        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 2 - Southampton: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Fa Cup yarı finalinde Manchester City, Championship ekibi Southampton'u 2-1 mağlup ederek final biletini aldı. 83'te Jeremy Doku ve 87. dakikada Nicolas Gonzalez'in golleriyle 1-0'dan geri dönerek finale yükselen Manchester City, Chelsea-Leeds United eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 21:57 Güncelleme:
        M.City, 4 dakikada final biletini aldı!

        İngiltere Fa Cup yarı finalinde Manchester City ile Championship ekibi Southampton karşı karşıya geldi. Wembley'deki müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Manchester City, finale yükseldi.

        Manchester City'e 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 83'te Jeremy Doku ve 87. dakikada Nicolas Gonzalez attı. Southampton'un tek golünü ise 79. dakikada Finn Azaz kaydetti.

        Beşiktaş'ın eski forveti Southamptonlı Cyle Larin, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

        Manchester City, bu sonuçla birlikte final biletini aldı. City'nin rakibi Chelsea - Leeds United eşleşmesinin kazananı olacak.

