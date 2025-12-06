Manchester City: 3 - Sunderland: 0 | MAÇ SONUCU İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Manchester City, evinde Sunderland'i 3-0 mağlup etti. Ruben Dias, Josko Gvardiol ile Phil Foden'ın golleriyle galibiyet serisini üç maça çıkaran ve puanını 31'e yükselten Manchester City, 33 puanla lider Arsenal'le arasındaki puan farkını ikiye indirdi. 90+5'te Luke O'Nien'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sunderland ise haftayı 23 puanla tamamladı.

