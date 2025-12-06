Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 3 - Sunderland: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester City: 3 - Sunderland: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Manchester City, evinde Sunderland'i 3-0 mağlup etti. Ruben Dias, Josko Gvardiol ile Phil Foden'ın golleriyle galibiyet serisini üç maça çıkaran ve puanını 31'e yükselten Manchester City, 33 puanla lider Arsenal'le arasındaki puan farkını ikiye indirdi. 90+5'te Luke O'Nien'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sunderland ise haftayı 23 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 20:25 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester City zirveye yaklaşıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Manchester City, Sunderland'i ağırladı. Manchester City, Etihat Stadyumu'ndaki müsabakayı 5-0'lık skorla kazandı.

        Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ruben Dias, 35. dakikada Josko Gvardiol ve 65. dakikada Phil Foden kaydetti.

        Öte yandan Sunderland'de Luke O'Nien, 90+5'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

        REKLAM

        Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan City, bu akşam Aston Villa'ya yenilen lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

        31 puana ulaşan City 2. sırada konumlanırken, 23 puanda kalan Sunderland, 7. sırada yer aldı.

        Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland ise Newcastle'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim