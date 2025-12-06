Manchester City: 3 - Sunderland: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Manchester City, evinde Sunderland'i 3-0 mağlup etti. Ruben Dias, Josko Gvardiol ile Phil Foden'ın golleriyle galibiyet serisini üç maça çıkaran ve puanını 31'e yükselten Manchester City, 33 puanla lider Arsenal'le arasındaki puan farkını ikiye indirdi. 90+5'te Luke O'Nien'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sunderland ise haftayı 23 puanla tamamladı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ruben Dias, 35. dakikada Josko Gvardiol ve 65. dakikada Phil Foden kaydetti.
Öte yandan Sunderland'de Luke O'Nien, 90+5'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan City, bu akşam Aston Villa'ya yenilen lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
31 puana ulaşan City 2. sırada konumlanırken, 23 puanda kalan Sunderland, 7. sırada yer aldı.
Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland ise Newcastle'ı ağırlayacak.