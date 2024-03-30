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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan naklen yayınlanacak? Premier Lig maçları - Futbol Haberleri

        Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan naklen yayınlanacak?

        İngiltere Premier Lig'in 30'uncu haftası dev maça sahne oluyor. Son 6 sezonu 5 şampiyonlukla tamamlayan Manchester City evinde Arsenal'i konuk ediyor. Zirve yarışında Liverpool ve Arsenal'in 1 puan gerisinde bulunan Guardiola'nın öğrencileri, kritik maçı kazanarak şampiyonluk yolunda rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Peki, Manchester City- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:31
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        Premier Lig'de şampiyonluk yolunda Machester City, Arsenal ve Liverpool'un kıyasıya mücadelesi dikkat çekiyor. Lig'de 64 puanla averajla lider bulunan Arsenal'i, Liverpool aynı puanla takip ediyor. Machester City ise 63 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Manchester City- Arsenal mücadelesi milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Peki, Manchester City- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

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        MANCHESTER CİTY- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Manchester City- Arsenal maçı 31 Mart Pazar saat 18.30'da başlayacak.

        Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

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        MANCHESTER CİTY SON DURUM

        Manchester City oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik alırken ligde 63 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. Liverpool ve Arsenal'in 1 puan gerisinde bulunan mavi- beyazlılar, bu sezonda şampiyon olarak 4 sene üst üste şampiyon olan ilk takım olarak Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdırmayı hedefliyor.

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        ARSENAL SON DURUM

        Lig'de 64 puanla zirvede yer alan Arteta'nın öğrencileri, sezonun en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı durumunda yer alıyor. 20 senedir Premier Lig şampiyonluğuna hasret kalan Arsenal, bu sezon liderliğini sürdürerek kupaya uzanmak istiyor.

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        İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

        Arsenal ile Machester City toplamda 210 kez karşı karşıya geldi. 99 maçı Arsenal kazanırken 65 mücadele Manchester City'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Oynanan 46 maçta ise eşitlik bozulmadı. Arsenal'in rakip fileleri 325 kez sarstığı karşılaşmalarda Manchester City attığı 263 golle karşılık verdi.

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