Manchester City - Crystal Palace: 5-2 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace'ı ağırlayan Manchester City, 2-0 yenik duruma düştüğü maçı 5-2 kazanmayı başardı.

Konuk ekip 8'de Eze ve 21'de Richards'ın golleriyle 2-0'ı yakalarken, daha sonraki bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atan City, 33'de De Bruyne, 36'de Marmoush, 47'de Kovacic, 56'de Mcatee ve 79'da OReilly'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Guardiola'nın ekibi bu sonuçla puanını 55'e çıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.

Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.