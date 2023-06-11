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Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

Inter'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City'de kupayı Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan kaldırdı. City futbolcuları kupa töreninin ardından taraftarlarına giderek stadyumda şampiyonluk turu attı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupasını aldı.
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından gerçekleştirilen seremonide UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kupayı takım kaptanı İlkay Gündoğan'a verdi. İlkay, daha sonra kupayı takım arkadaşlarına götürürken, Manchester Cityli oyuncular, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluğu kutladı.
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

    Mücadelenin sona ermesiyle Manchester City'nin teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. Saha içinde birbirlerine sarılan Manchester Cityli futbolcular, sonrasında mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

    Seremoninin ardından saha içinde kurulan platformda bir süre sevinen Manchester ekibinin oyuncuları, daha sonra kupayla tribünleri dolaştı.
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

    Interli futbolcular ve taraftarlar ise karşılaşmanın bitmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sahaya girerek futbolcularını teselli etti. Manchester City futbolcuları ve teknik heyeti, platformun yanına dizilerek madalyalarını almaya giden Interli oyuncuları alkışladı.
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

    İLKAY GÜNDOĞAN TARİHE GEÇTİ

    Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

    İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih'in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

    "Devler Ligi"nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!
  • Manchester City'de Şampiyonlar Ligi kupası İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi!

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