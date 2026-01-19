Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Manchester City'den savunmaya takviye: Marc Guehi - Futbol Haberleri

        Manchester City'den savunmaya takviye: Marc Guehi

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Crystal Palace'tan savunma oyuncusu Marc Guehi'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:22 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Man. City'den savunmaya takviye!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İngiliz savunma oyuncusu Marc Guehi'yi kadrosuna kattı.

        City'den yapılan açıklamada, Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Chelsea altyapısından yetişen ve Liverpool'un da yakından ilgilendiği Guehi için Manchester City, 20 milyon sterlin bonservis ödedi.

        Kulübün sitesine konuşan İngiliz oyuncu, "Bu transfer, kariyerim için harcadığım tüm emeklerin doruk noktası gibi. Şu anda İngiltere'nin en iyi kulübünde ve inanılmaz bir oyuncu kadrosunun parçasıyım." ifadelerini kullandı.

        Guehi, geçen sezon Crystal Palace ile Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenlerde kar nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü çevredekilerin itmesi kamerada

        Esenler'de kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsü çevredekilerin yardımıyla yoluna devam etti, olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?