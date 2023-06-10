Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.

KUPA İLK KEZ BİR TÜRK FUTBOLCUNUN ELİNDE

Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'de İlkay Gündoğan 12, Inter'de Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.

Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.