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Manchester City kaç kez şampiyon oldu? Manchester City şampiyonluk sayısı kaç?

Manchester City, İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde üst üste ikinci kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak bir ilke imza attı. Milyonlarca futbolsever, tarihinde ilk kez peş peşe şampiyonluk yaşayan City'nin şampiyonluk sayısını ve yıllarını araştırmaya başladı. Peki Manchester City, İngiltere'de kaç kez şampiyon oldu? Manchester City, ligi hangi yıllarda zirvede tamamladı? İşte detaylar...

Manchester City kaç kez şampiyon oldu?

Üst üste ikinci sezonda Premier Lig şampiyonluğunu elde eden Manchester City, İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde tarihi bir başarıya imza attı.

1880 yılında kurulan City, tarihinde ilk kez üst üste lig şampiyonluğu yaşarken; milyonlarca futbolsever, kulübün şampiyonluk sayısını ve yıllarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

MANCHESTER CITY'NİN ŞAMPİYONLUK SAYISI KAÇ?

Arap sermayesi tarafından satın alındıktan sonra İngiltere ve Avrupa futbolunda söz sahibi olmaya başlayan Manchester City, 2017-2018 sezonunun ardından 2018-2019 sezonunu da şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez peş peşe iki şampiyonluk elde etti.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde iki sezonda 198 puan toplayan City, ulaşılması güç bir istatistiğe imza attı. Manchester City, elde ettiği başarıyla birlikte İngiltere Premier Ligi'nde 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

MANCHESTER CITY HANGİ YILLARDA ŞAMPİYON OLDU?

Manchester City, 1889-1889 sezonunda başlayan, 1992-1993 sezonunda bugünkü statüsüne kavuşan Premier Lig'de; 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19 sezonlarında şampiyon olarak zirvede yer aldı. 

 

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