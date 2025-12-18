Manchester City, Lig Kupası'nda yarı finalde!
Manchester City, Brentford'ı 2-0 mağlup ederek Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Giriş: 18.12.2025 - 00:39 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:39
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynana mücadeleyi 2-0 ev sahibi ekip kazandı.
Manchester City'nin gollerini 32. dakikada Cherki ve 67. dakikada Savinho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, Lig Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
