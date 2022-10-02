İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, ezeli rakibi Manchester United'ı konuk etti. Dev maçı ev sahibi City, 6-3'lük skorla kazandı.
Manchester City, ilk yarıyı 8 ve 44'te Foden ile 34 ve 37'de Haaland'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.
ManU, 56'da Antony'nin golüyle farkı üçe indirirken, 64'te Haaland, 72'de Foden'ın golleriyle skor 6-1'e geldi.
84 ve 90'da Martial ile iki gol bulan Kırmızı Şeytanlar, tarihi farktan kurtuldu: 6-3.
Bu sonucun ardından City puanını 20'ye yükseltip 2. sıraya tırmanırken, M. United ise 12 puanda kaldı.
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