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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon euro'luk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlayacak.