HAALAND TARİHE GEÇTİ!

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, 57 dakikada kaydettiği 5 golle Devler Ligi tarihine geçti. 22, 24, 45+2, 54 ve 57. dakikalarda fileleri havalandıran Norveçli santrfor, Lionel Messi ve Luiz Adriano'ya ait olan bir Devler Ligi maçında en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.

Manchester City'nin maçtaki diğer gollerini ise 49'da İlkay Gündoğan ile 90+2'de Kevin de Bruyne kaydetti.