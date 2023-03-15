UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Manchester City, RB Leipzig'i farklı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Almanya'da oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan İngiliz devi, evindeki rövanşı 7-0'lık skorla kazanmayı başardı.
HAALAND TARİHE GEÇTİ!
Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, 57 dakikada kaydettiği 5 golle Devler Ligi tarihine geçti. 22, 24, 45+2, 54 ve 57. dakikalarda fileleri havalandıran Norveçli santrfor, Lionel Messi ve Luiz Adriano'ya ait olan bir Devler Ligi maçında en çok gol atan futbolcu rekorunu egale etti.
Manchester City'nin maçtaki diğer gollerini ise 49'da İlkay Gündoğan ile 90+2'de Kevin de Bruyne kaydetti.
30 GOLE EN HIZLI ULAŞAN FUTBOLCU!
İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester City'nin Almanya'nın Leipzig takımıyla oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ağları sarsarak yeni bir rekorun daha sahibi oldu.
Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye (23 yaş) aitti.
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