Manchester City - Tottenham: 0-4 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin kötü gidişatı sürüyor... Guardiola'nın ekibi, 12. haftada ağırladığı Tottenham'a Maddison (2), Porro ve Johnson'un golleriyle 4-0 yenilerek tarihi bir hezimet yaşadı. Üste üste 3. mağlubiyetinin alan City, 1 maçı eksik Liverpool'un 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 12. haftada ağırladığı Tottenham'a 4-0 mağlup olarak taraftarına büyük bir şok daha yaşattı.
Guardiola'nın ekibi, bu sonuçla ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Tottenham'a güçlü rakibi karşısında üç puanı getiren golleri 13 ve 20'de James Maddison, 52'de Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti.
Ligde lider Liverpool'un 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla 23 puanda kaldı.
Deplasmanda 2 maç sonra kazanan Tottenham ise puanını 19'a yükseltti.