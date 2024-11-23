Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City - Tottenham: 0-4 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Manchester City - Tottenham: 0-4 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin kötü gidişatı sürüyor... Guardiola'nın ekibi, 12. haftada ağırladığı Tottenham'a Maddison (2), Porro ve Johnson'un golleriyle 4-0 yenilerek tarihi bir hezimet yaşadı. Üste üste 3. mağlubiyetinin alan City, 1 maçı eksik Liverpool'un 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 22:33 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tottenham'dan M.City'ye ağır darbe!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 12. haftada ağırladığı Tottenham'a 4-0 mağlup olarak taraftarına büyük bir şok daha yaşattı.

        Guardiola'nın ekibi, bu sonuçla ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

        Tottenham'a güçlü rakibi karşısında üç puanı getiren golleri 13 ve 20'de James Maddison, 52'de Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti.

        Ligde lider Liverpool'un 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla 23 puanda kaldı.

        Deplasmanda 2 maç sonra kazanan Tottenham ise puanını 19'a yükseltti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası