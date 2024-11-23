Manchester City - Tottenham: 0-4 (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 12. haftada ağırladığı Tottenham'a 4-0 mağlup olarak taraftarına büyük bir şok daha yaşattı.

Guardiola'nın ekibi, bu sonuçla ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Tottenham'a güçlü rakibi karşısında üç puanı getiren golleri 13 ve 20'de James Maddison, 52'de Pedro Porro ve 90+3'te Brennan Johnson kaydetti.