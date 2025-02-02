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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 0 - Crystal Palace: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manchester United: 0 - Crystal Palace: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Manchester United, evinde Crystal Palace'a 2-0 mağlup oldu. 64 ve 89. dakikalarda Jean-Philippe Mateta'nın gollerine engel olamayan Manchester United, sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 29 puanda kaldı. Crystal Palace ise puanını 30'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 19:28 Güncelleme: 02.02.2025 - 19:28
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        Manchester United'a Palace şoku!
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        İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Crystal Palace oldu.

        Crystal Palace'ın gollerini 64 ve 89. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

        Manchester United'da sakatlanan Lisandro Martinez, 82. dakikada sedye ile oyundan çıktı.

        David Amorim yönetimindeki Manchester United, iç sahada Brighton'n ardından Crystal Palace'a da kaybetti.

        Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 30'a yükseltti ve 29 puanlı Manchester United'ı geçti.

        İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Tottenham'a konuk olacak. Crystal Palace, Everton'ı ağırlayacak.

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