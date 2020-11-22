Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Bromwich Albion'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz sonlanan karşılaşmasının ikinci yarısına hızlı başlayan Manchester United, 56. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı, maç bu sonuçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, bu sezon ligde ilk kez 2 hafta üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligde bir maçı eksik Manchester ekibi, bu skorla puanını 16'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan West Bromwich Albion ise 3 puanda kaldı.

Manchester United, 24 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.