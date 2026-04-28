Manchester United: 2 - Brentford: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Manchester United, evinde Brentford'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Carlos Casemiro ve Benjamin Sesko'nun kaydettiği gollerle üst üste ikinci galibiyetini alan Manchester United, puanını 61'e yükseltti. Brentford ise haftayı 48 puanla tamamladı.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 00:02
İngiltere Premier Ligi'nin 34. haftasında Manchester United, Brentford'u konuk etti.
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 11'de Carlos Casemiro ve 43. dakikada Benjamin Sesko attı. Konuk ekibin tek golünü ise 87. dakikada Mathias Jensen kaydetti.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Manchester United, haftayı 61 puanla 3. sırada tamamladı. Brentford ise 48 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Manchester United, Liverpool'u ağırlayacak. Brentford, West Ham'ı konuk edecek.
