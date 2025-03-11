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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'a 100 bin kişilik yeni stadyum! - Futbol Haberleri

        Manchester United'a 100 bin kişilik yeni stadyum!

        İngiltere Premier Lig devi Manchester United, 100 bin kişilik yeni stadyum projesini tanıttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:28
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          Manchester United, futbolda çılgın bir projeye başlıyor.

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          Kırmızı Şeytanlar, 100 bin kişilik yeni stadyum projesini açıkladı.

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          Manchester United'ın CEO'su Omar Berrada, konu hakkında, "Kulüp olarak uzun vadeli hedefimiz dünyanın en iyi futbol takımının dünyanın en iyi stadyumunda oynamasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

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          Manchester United hissedarı Jim Ratcliffe ise, "Gerçek anlamda son teknoloji bir stadyum oluşturacağız" dedi.

        • 5

          Manchester United, yeni stadyumunun inşa edilmesinin ardından 1910 yılından bu yana 115 yıldır maçlarını oynadığı Old Trafford Stadyumu'na veda edecek.

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          Yeni stadyumun Manchester United'a maliyetinin yaklaşık 2 milyar sterlin (94.5 milyar TL) olacağı belirtiliyor.

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