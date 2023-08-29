Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!
Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın imza atacağı tarihi İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'ten Dominik Livakovic'i kadrosuna katarak uzun süren kaleci arayışlarına son vermişti.
Livakovic transferi sonrası takımla vedalaşan Altay Bayındır'ın ise yeni takımının Manchester United olduğu duyurulmuştu.
Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini noktalamak üzere olduğu belirtildi.
Manchester United'ın, 25 yaşındaki için resmi açıklamayı 30 Ağustos Çarşamba günü yapmayı düşündüğü vurgulandı.
İngiliz devi, bu transfer için sarı-lacivertli kulübe yaklaşık 7 milyon euro ödeyecek.