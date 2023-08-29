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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!

        Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın imza atacağı tarihi İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 17:46 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:46
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        Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'ten Dominik Livakovic'i kadrosuna katarak uzun süren kaleci arayışlarına son vermişti.

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        Livakovic transferi sonrası takımla vedalaşan Altay Bayındır'ın ise yeni takımının Manchester United olduğu duyurulmuştu.

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        Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

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        The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibinin milli kalecinin transferini noktalamak üzere olduğu belirtildi.

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        Manchester United'ın, 25 yaşındaki için resmi açıklamayı 30 Ağustos Çarşamba günü yapmayı düşündüğü vurgulandı.

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        İngiliz devi, bu transfer için sarı-lacivertli kulübe yaklaşık 7 milyon euro ödeyecek.

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