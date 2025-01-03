Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'dan Harry Maguire kararı! - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan Harry Maguire kararı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Harry Maguire'ın uzatma opsiyonunun kullanılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 19:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Man. United'dan Maguire kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manchester United, takımın deneyimli isimlerinden Harry Maguire ile yola devam etmek istiyor.

        Kulübün teknik direktörü Ruben Amorim, İngiliz savunma oyuncusunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanacaklarını söyledi.

        Portekizli teknik adam, "Maguire'ye çok ihtiyacımız var. Sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanacağız." ifadelerini kullandı.

        Manchester United, 31 yaşındaki savunma oyuncusunu 2019 yılında 87 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadrosuna katmıştı.

        Manchester United forması altında 222 maça çıkan Maguire, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Cenaze töreninde değişiklik
        Cenaze töreninde değişiklik
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Peş peşe 3 otomobil çarptı!
        Peş peşe 3 otomobil çarptı!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Rize'de ilk 11'ler belli oldu!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası