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Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7

Futbolda 10 numara, her zaman yıldızların ilk tercihi olmuştur. Hemen hemen tüm kulüplerde en özel isimler 10 numarayı giyerken, Manchester United'da ise durum biraz farklı... Kırmızı Şeytanlar'da 7 numara 'kutsal' kabul edilir. İşte Manchester United'ın efsaneleşen 7 numaraları

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  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Futbol deyince akla ilk olarak '10' numaralar gelir. Mahalle maçlarında, halı saha müsabakalarında bile takımın en iyi oyuncuları hep 10 numaralı formayı tercih eder; gözler hep onların üzerinde olur...
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Dünyanın en iyi oyuncularını da hep 10 numaralı formalarıyla hatırlarız; Pele, Maradona, Messi, Hagi, Zico, Platini, Ronaldinho, Totti, Roberto Baggio, Matthaus gibi yıldızlar 10 numaralı formalarıyla akıllarda yer edinmişlerdir.
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Dünya üzerindeki hemen hemen her kulüpte en özel forma numarası '10' olurken, Manchester United'da ise bu durum geçerli değil...
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Kırmızı Şeytanlar deyince akla efsane 7 numaralar gelir... İngiliz devinin dünya futboluna damga vuran yıldızları hep 7 numaralı formalarıyla sembol oldular. Diğer kulüplerde 10 numarayı giymek isteyen futbolcular, ManU'da ise 7 numaralı formayı terletmek için adeta birbirleriyle yarışırlar.
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    İşte Manchester United'da 7 numaralı formayla efsaneleşen isimler ve hikayeleri...
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Johnny Berry (1951-1958)

    Manchester United tarihinin modern futboldaki ilk önemli 7 numarası... 1958 yılında Manchester United'ın 8 futbolcusunun hayatını kaybettiği ve tarihe 'Münih Faciası' olarak geçen uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Berry, o günden sonra bir daha futbol oynamadı.
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    George Best (1961-1974)

    Ne Pele, ne Maradona... Birçok futbol otoritesi hala dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak George Best'i gösterir. Futbolun 60'lı yıllarına damga vuran Kuzey İrlandalı efsane, 13 sezon Manchester United formasını taşıdı.

    Futbolu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen George Best, karizması ve yakışıklılığıyla dönemin en ikonik futbolcusuydu. 

    1968'de kazanılan Şampiyon Kulüpler Kupası'nda büyük pay sahibi olan Best, alkolün de etkisiyle 1974'ten sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı.
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    "Pele is good, Maradona better, George Best!"

    Soyadı İngilizce'de "En iyi" anlamına gelen George Best için söylenen, "Pele is good, Maradona better, George Best" (Pele iyi, Maradona daha iyi, en iyisi Best) cümlesi, bugün bile hala kullanılır. 
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Steve Coppell (1975-1983)

    Manchester United'ın 1975 yılında Tranmere Rovers'tan kadrosuna kattığı Steve Coppell, 8 yıl boyunca Kırmızı Şeytanlar'da görev yaparken, ilk 6 yılında 7 numaralı formayı terletti. İngiliz efsane, Manchester United'ın 1977'de Liverpool'a karşı kazandığı zafer de dahil olmak üzere üç FA Cup finalinde giydi. 396 maçta 70 gol atan Coppell, futbola erken veda etmek zorunda kaldı.

    1982 Dünya Kupası öncesinde Macaristan ile oynanan hazırlık maçında Jozsef Toth'un darbesiyle ağır bir sakatlık geçiren Coppell, 28 yaşında kariyerini noktaladı.
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Bryan Robson (1981-1994)

    Tarih 1 Ekim 1981... Manchester United, West Bromwich Albion'ın parlayan yıldızı Bryan Robson'ı dönemin transfer rekorunı kırarak 1.5 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı. 
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    7 numaralı formayı aralıksız 13 yıl sırtında taşıyan İngiliz futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'a 2 Premier Lig şampiyonluğu kazandırdı. Manchester United formasıyla 345 maçta 74 gol kaydeden Robson, 1994 yılının yaz ayında takıman ayrılarak Middlesbrogh'a transfer oldu. 
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Eric Cantona (1992-1997)

    Dik yakalı forması, hırçın tavırları ve müthiş golleri... Adını Manchester United kulüp tarihine yazdıran Eric Cantona, 5 sezonda 4 lig şampiyonluğu yaşadı. 
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Sir Alex Ferguson'un vazgeçilmezi Cantona, bir maçta rakip takım taraftarına attığı tekmeyle hafızalara kazınsa da 7 numara deyince hala Kırmızı Şeytanlar'da akla gelen ilk isimlerden biri...
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    David Beckham (1997-2003)

    İngiltere futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen David Beckham, Manchester United'ın en ikonik 7 numaralarından biri oldu. 

    Manchester United kariyerinin başında 10 numaralı formayı giyen David Beckham'ın 7 numaralı formayı sırtına geçirme hikayesi ise bir hayli ilginç...
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    İngiliz yıldız, 10 numaradan 7 numaraya geçişini şu sözlerle anlatıyor:

    "İtalya'da tatildeydim. Alex Ferguson aradı ve 10 numaralı formayı yeni transfer Teddy Sheringham'ın giyeceğini söyledi. Çok sinirlendim ve çok üzüldüm. Tatilimi berbat etti. Manchester'a döndüğümde bana 7 numaralı formayı vereceğini söyledi. Bu formayı giyeceğimi hiç düşünmemiştim çünkü bu forma George Best'in, Bryan Robson'ın, Eric Cantona'nın formasıydı."
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Cristiano Ronaldo (2003-2009, 2021-)

    Manchester United'ın 'sihirli' 7 numarasıyla ismi özdeşleşen son futbolcu Cristiano Ronaldo...

    2003 yılında Manchester United'ın Sporting Lizbon ile oynadığı hazırlık maçında Ricardo Quaresma'yı izlemeyi uman Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo'nun o karşılaşmadaki müthiş performansı sonrası transfer etme kararı aldı.

     
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    O maç hem Ronaldo'nun hem Manchester United'ın hem de dünya futbol tarihinin dönüm noktası oldu. Kırmızı Şeytanlar'da Beckham'ın ardından 7 numaralı formayı sırtına geçiren Portekizli yıldız, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampionluğunu İngiliz devinde yaşadı.
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    ManU'da bir dünya yıldızına dönüşen CR7, 2009 yılında ise dönemin transfer rekorunu kırarak 94 milyon euroya Real Madrid'in yolunu tuttu. İngiliz ekibinde 346 maçta 145 gol atan 37 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon geri döndüğü Manchester United'da şu sıralar sıkıntılı bir dönem geçiriyor.
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    2009 SONRASI 'HAYAL KIRIKLIĞI' 7 NUMARALAR!

    Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrıldığı 2009 yılından sonra 7 numarada büyük hayal kırıklığı yaşandı. 

     

     
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Portekizli yıldızın ardından sırasıyla 7 numarayı sırtına geçiren Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez ve Edinson Cavani beklenen performansı sergileyemedi. 

    Ronaldo sonrası ManU'da 7 numaralı formayı giyen oyuncuların istatistikleri şu şekilde:
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Owen (2009-2012)

    52 maç, 17 gol, 3 asist
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Antonio Valencia (2012-2013)

    40 maç, 1 gol, 8 asist
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Angel Di Maria (2014-2015)

    33 maç, 4 gol, 12 asist
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Memphis Depay (2015-2017)

    54 maç, 7 gol, 9 asist
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Alexis Sanchez (2017-2019)

    45 maç, 5 gol, 9 asist
  • Manchester United için bir rakamdan fazlası: 7 - Spor haberleri

    Edinson Cavani (2020-2021)

    39 maç, 17 gol, 6 asist

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