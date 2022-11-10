George Best (1961-1974)

Ne Pele, ne Maradona... Birçok futbol otoritesi hala dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak George Best'i gösterir. Futbolun 60'lı yıllarına damga vuran Kuzey İrlandalı efsane, 13 sezon Manchester United formasını taşıdı.

Futbolu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen George Best, karizması ve yakışıklılığıyla dönemin en ikonik futbolcusuydu.

1968'de kazanılan Şampiyon Kulüpler Kupası'nda büyük pay sahibi olan Best, alkolün de etkisiyle 1974'ten sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı.