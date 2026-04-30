        Haberler Spor Futbol Manchester United, Kobbie Mainoo ile sözleşme uzattı!

        Manchester United, Kobbie Mainoo ile sözleşme uzattı!

        Manchester United, genç orta saha Kobbie Mainoo ile sözleşmesini Haziran 2031'e kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:54 Güncelleme:
        ManU, Mainoo ile sözleşme uzattı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 21 yaşındaki orta saha Kobbie Mainoo ile Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından, 21 yaşındaki Gana asıllı İngiliz futbolcu için "Bizden biri. Kobbie Mainoo, burada kalmaya devam edecek." notu paylaşıldı.

        Bu sezon Premier Lig'de 24 maçta oynayan Mainoo, İngiltere Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.

        Genç futbolcunun, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İngiltere'nin de kadrosunda yer alması bekleniyor.

        Ana Haber Bülteni - 29 Nisan 2026 (İzmir'de Zincirleme Kaza)

        Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı. Özgür Özel'den ittifak mesajı. İYİ Parti'den Tom Barrack'a tepki. Ankara'daki maden işçileri protestosu. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
