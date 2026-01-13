Manchester United Michael Carrick'e emanet!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Michael Carrick’i getirdi.

Kulübün sitesine konuşan 44 yaşındaki Carrick, "Manchester United'ı yönetme sorumluluğuna sahip olmak bir onurdur. Burada başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu biliyorum. Şu anda odak noktam, oyuncuların bu inanılmaz kulüpte beklediğimiz standartlara ulaşmalarına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.