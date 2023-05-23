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Manchester United, Neymar için harekete geçti!

Premier Lig devlerinden Manchester United, PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar için büyük aşama kaydetti

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  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    Yeni sezonda yapılanmaya gidecek olan PSG'de, Neymar kadroda düşünülmüyor.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    Premier Lig devleri ise Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    L'Equipe'in haberine göre, birçok Premier Lig kulübü Brezilyalı yıldız için PSG ile görüşmelere başlarken en çok aşama kaydeden kulüp Manchester United oldu.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    Newcastle United'ın da Neymar'ı transfer etmek istediği aktarılırken Arap sermayesindeki kulübün de görüşmelerde ileri bir noktaya geldiği bildirildi.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    PSG, bu yaz 31 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor bu yüzden Brezilyalı oyuncuyu satmak için tüm yolları deneyecek ve Neymar da kulüpten ayrılmaya oldukça sıcak bakıyor.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    Özellikle, PSG'den yakın arkadaşı Messi ile beraber yuhalanmalarının ardından kulüple bağlarının koptuğu belirtiliyor.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    Özellikle, PSG'den yakın arkadaşı Messi ile beraber yuhalanmalarının ardından kulüple bağlarının koptuğu belirtiliyor.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    Manchester ekibinin bir diğer Brezilyalı yıldızı Casemiro ise Neymar'ı bu transfer için ikna etmeye çalışıyor.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

    PSG, Neymar'ı 2017 yılında Barcelona'dan dünyanın en pahalı transferi olarak 222 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
  • Manchester United, Neymar için harekete geçti!

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