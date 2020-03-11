Mangonun faydaları nelerdir?

Ana vatanı Hindistan olan Mangonun içerisinde barındırdığı bazı asitler, demirler ve vitaminler insan vücuduna oldukça fayda sağlıyor. Sunum olarak bazı yerlerde tatlı olarak tüketilse de Mango aslında bir meyvedir ve oldukça sağlıklıdır. Göz sağlından kemik sağlığına kadar pek çok faydası bulunan Mango meyvesini sizler için araştırdık işte haberin detayları...

MANGO MEYVESİ FAYDASI NELERDİR?

Mango Asya ülkesinde ortaya çıkmış şimdilerde ise tüm mutfaklarda yeri geldiğinde tatlı olarak yeri geldiğinde ise meyve olarak sunulmaktadır. Mango insan sağlığına büyük faydası vardır. Kırmızı kan hücrelerini artırarak kansızlığın önüne geçer. Üstelik mangonun ömrü uzun sürelidir soğuk bir yerde muhafaza edildiğinde yıllarca bekletilip tüketilebilir. Tadı erik ve kavuna benzer mangonun birçok çeşidi vardır. Mango protein, doymuş yağ, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, potasyum, magnezyum, asitler ve A B vitaminleri bakımından oldukça zengin bir meyvedir aynı zamanda tokluk hissi vermesiyle fazla kilolardan da mango sayesinde kurtulabilirsiniz.

A vitamini bakımından oldukça faydalıdır. Gece körlüğü, göz kuruluğuna da iyi gelmektedir. Aynı zamanda gözün daha iyi görmesine yardımcı olur.

Kırmızı kan hücrelerini artırarak kansızlığın önüne geçer. Kandaki mikrop ve enfeksiyonların oranını azaltmaya yardımcı olur. Anemi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Metabolizmayı düzenler, Vücuttaki yağ birikiminin önüne geçer. İçerdiği C vitamini sayesinde vücutta ödem oluşmasını engeller. Ayrıca kemik hastalıklarına da iyi geldiği biliniyor.

Mango içerdiği bazı asitler sayesinde vücudu temizler ve potansiyelini artırır.

MANGONUN CİLT İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

Mango ciltteki açılmış gözenekleri sıkılaştırmada, yaşlanmayı önlemede ve sivilcelerin oluşumunu engellemede büyük rol oynamaktadır. Mangoyu elinizle ezip yüzünüze sürüp yarım saat kadar beklettiğinizde farkı gözlemleyebilirsiniz.